長く存続する歯科医院や医院は何が違うか。歯科医師で経営コンサルタントの多保学さんは「親の医院継承を無条件に引き受けると失敗する。継承する子が自分の人生として、本当にその場所で続けて経営が成り立つのか、しっかり分析しないと3〜4年後に移転を余儀なくされる」という――。※本稿は、多保学『脱・院長の教科書』（クインテッセンス出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／South_agency※写真はイメージで