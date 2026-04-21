わが子に中学受験をさせたほうがいいのか。首都圏を中心に過熱する受験ブームのなか、判断に迷う親は多い。塾業界歴30年以上のベテラン講師・渋田隆之さんは「テストの点数や親の意向より、習い事への姿勢を見てほしい」という――。写真＝iStock.com／taka4332※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／taka4332■「中学受験ブーム」に流されないで新学年が始まり、通塾を検討したり、中学受験を考えたりするご家庭があるかもし