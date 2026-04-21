木村拓哉主演の映画『グランメゾン・パリ』にも出演した2PMのオク・テギョンが、結婚式を控えるなか、センスあふれる招待状で話題を集めている。オク・テギョンは来る4月24日、ソウル市内某所で、10年間交際してきた一般女性と結婚式を挙げる予定だ。【写真】オク・テギョン、恋人と“アツアツ”深夜デート結婚式は一般人である新婦と家族への配慮から、両家の家族や親戚、親しい知人のみを招き、非公開で行われる。オク・テギョン