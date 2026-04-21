TWICEのナヨンが、唯一無二の魅力を発揮した。4月21日、ナヨンはソウル・狎鴎亭（アックジョン）で開催されたファッションブランド「GROVE」のイベント「Wear Yourself with NAYEON」に出席した。【写真】短すぎない…？ナヨン、“超ミニ丈”の大胆衣装ナヨンは、ホワイトのトップスにグレーのレイヤードボトムスを合わせたスタイリングで会場に登場。オフショルダーのデザインがデコルテラインを美しく際立たせ、洗練されたオーラ