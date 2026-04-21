韓国語のかわいい言葉を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国語をもっと楽しもう。「달님（タルニム）」の意味は？「달님（タルニム）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、欠けては満ちるあの星を表す言葉です。「달님（タルニム）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「お月様」でした！「-