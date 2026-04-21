お笑いタレントのやす子が２１日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新。２０日夕方に青森県で震度５強を観測した北海道・三陸沖後発地震を受け、注意を呼びかけた。地震の規模はマグニチュード７・７、震源の深さ１９キロメートルと推定され、北海道、青森県、岩手県では一時、津波警報も出された。やす子は「津波注意報＝避難、警戒津波警報＝即避難」と投稿。「＃津波」と添えた。芸能活動のかたわら、即応予備自衛官と