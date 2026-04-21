◆パ・リーグ西武―ソフトバンク（２１日・ベルーナドーム）西武・桑原将志外野手にアクシデントが発生した。０―０の初回先頭で左翼線に三塁打を放った際、三塁到達前に左足を負傷したとみられる。三塁上で苦悶（くもん）の表情を浮かべたリードオフマン。直後に代走・山村が送られた。ベンチの西口監督も心配そうな表情を浮かべていた。打率３割超の１番打者の離脱となれば、大きな痛手となる。