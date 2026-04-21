Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは２１日、次節（２５日）のホーム・大宮戦に向けて、静岡・焼津市内で練習。今季２度目の３連勝に向けて、ＭＦ中村優斗（２２）が「カプリーニ封じ」を誓った。立正大から今季加入したルーキーは、開幕戦で途中出場すると、続く松本戦からずっと先発を任されている。第３節・甲府戦ではプロ初ゴールを決めるなど、左ウィングバックとして躍動中。前節の甲府戦では、サイドから切れ込んでＦＷ真鍋隼虎（２２、