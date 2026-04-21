結婚が決まったらやること結婚が決まった時、私たちはまず、何から始めたらいいのだろう。元ウエディングプランナーが無料でカップルに合った結婚式場探しを手伝ってくれる「トキハナ」では、「結婚が決まったらやること全リスト」を公開している。これは、結婚式をしようと考えているカップルに向けて作られたリストだ。そして、結婚式をする、となれば、式は両親、家族だけでするのか、職場の人も招待すべきか、ゲストの数は新郎