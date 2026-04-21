中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京4月21日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は21日の記者会見で、日本政府が同日、殺傷能力のある武器の輸出許可を閣議決定したことについて、深刻な懸念を表明した。郭氏は次のように述べた。日本が最近、軍事・安全保障分野で示している一連の危険な動きは、「平和国家」や「専守防衛」をうたうその実態を浮き彫りにしている。多くの専門家や学者は、日本が戦争