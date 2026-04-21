【新華社海口4月21日】バス停での待ち時間に、自転車型トレーニングやストレッチ、体力測定、スマートフォンの充電などができる。そんな「未来のバス停」が、中国海南省で開かれた第6回中国国際消費品博覧会で来場者の注目を集めた。スポーツ用品メーカーの泰山体育産業集団（山東省）が出展したこの施設は、「都市健康スマートサービスセンター」と名付けられ、フィットネスや生活支援、安全機能を一体化したもの。AI（人工知