◇パ・リーグ西武―ソフトバンク（2026年4月21日ベルーナD）西武が思わぬアクシデントに見舞われた。「1番・左翼」で出場した桑原が初回、第1打席で左翼線に三塁打。しかし二塁を回ったあたりで顔をしかめ、三塁到達もそのまま代走が送られた。左脚を痛めたと思われる。桑原はオフにDeNAからFAで加入。試合前の時点でチームトップの打率・310と打線をけん引していた。