21日深夜放送のテレ東トークバラエティー『あちこちオードリー』（深0：30）では、ドンデコルテ＆カゲヤマが来店。初登場の2組は、それぞれ賞レースで準優勝を獲得しているが、コンビ結成秘話や家族にまつわるエピソードなど、人物像を徹底解剖する。【番組カット】おじさんのモヤモヤを大放出！「元々は1日限りだった」ドンデコルテの知られざるコンビ結成の裏側に迫る。ツッコミ、ボケ、ピンの全てを経験してきた苦労人の渡