漫画『葬送のフリーレン』の公式Xが更新され、第3回キャラクター人気投票で第1位を獲得したゲナウ（得票数：139万6535票）の描き下ろし色紙が公開された。【画像】横顔かっけぇ！『葬送のフリーレン』人気投票1位のゲナウの描き下ろし色紙第1位のゲナウは前回TOP30圏外だったが、アニメ第2期の効果もあって1位を獲得。第2位はヒンメル（132万7500票）、第3位は断頭台のアウラ（102万761票）が輝いた。第4位はフリーレン（83