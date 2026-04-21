INIの公式サイトが21日に更新され、メンバーの田島将吾（27）が腰痛のため、一部パフォーマンスを制限することを発表した。同日行われるリリースイベントには着席で参加することも伝えた。公式サイトで「【お知らせ】田島将吾の健康状態および今後の活動に関するご報告」とし、「INIメンバーの田島将吾の健康状態および今後の活動についてご案内申し上げます。以前から腰痛があり、定期的な検査と治療を受けてまいりましたが、