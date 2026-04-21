21日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝159円近辺で取引された。午後5時現在は前日比05銭円安ドル高の1ドル＝159円01〜03銭。ユーロは12銭円安ユーロ高の1ユーロ＝187円05〜09銭。米イランの停戦期限が迫る中、交渉に向けた動きを見極めたいと様子見ムードが強く、小動きだった。市場では「活発な売買が手控えられて、ほとんど動きがなかった」（外為ブローカー）との声があった。