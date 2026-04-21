日本将棋連盟は２１日、１月に８６歳で死去した棋士、加藤一二三九段のお別れの会を６月６日に東京都渋谷区の将棋会館で開催し、同日付で名誉十段を追贈すると発表した。加藤九段は１９６９年、初タイトルとして大山康晴十五世名人から竜王の前身にあたる十段を奪取し、生涯で通算３期獲得した。同連盟によると、加藤九段は十段に強い思い入れがあり、その志を顕彰するため、特例として名誉十段の称号を贈ることにしたという。