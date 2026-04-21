阪神2軍は21日、尼崎市のSGLスタジアムで練習を行い、22日の徳島IS、23日の高知FDとの四国ILとの交流試合に備えた。以下は平田2軍監督の一問一答。――明日から独立リーグとのチームとの2連戦「木曜日が天気悪いんだよ。その辺がちょっと心配してんだけど。打席数が少ない選手とかね。野手の方でふだん出られない育成の選手がいるので、そのためにこういうゲームがあって、もちろん野球振興も含めてそういう目的で独立リー