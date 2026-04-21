東証グロース上場の貸会議室大手「ティーケーピー（ＴＫＰ）」（東京）の未公表情報を基にしたインサイダー取引が行われた疑いがあるとして、証券取引等監視委員会が、同社元社員の関係先を金融商品取引法違反容疑で強制調査したことがわかった。元社員は、同社が他社株を買い付けるという公表されていない情報を知人に伝えるなどした疑いがもたれている。関係者によると、監視委が強制調査に乗り出したのは今年２月。元社員の