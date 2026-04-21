ドラマは、王者エコロデュエルがゴールした２８秒後−。スタンドから「水沼ー！」「諦めるな」「頑張れ！」「よくやった」という大声援が響いた。みんなが待っていたのは、中山グランドジャンプでＪＧ１初騎乗となった水沼元輝騎手（２３）＝美浦・加藤和＝とポリトナリティー（牝５歳、美浦・和田雄）。道中で他馬についていけなくなり、大差をつけられたシンガリコンビの入線に、異例とも言える万雷の拍手が送られたのだ。エ