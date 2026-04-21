一定の専門性・技能をもつ外国人労働者に認められる在留資格「特定技能1号」の外食業での受け入れについて、政府は、4月13日から新たな受け入れを停止した。5月にも上限の5万人を超える見込みであるためだが、現場からは、受け入れ人数について早期の上限引き上げを求める声が出ている。「特定技能」外食業での新規受け入れ停止「鉄板熱いから気をつけてください」アツアツの鉄板皿にのせられた“ビフテキ”や目玉焼きハンバーグな