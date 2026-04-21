新たな施設整備の議論の一方、社会インフラの維持が欠かせません。去年1月に発生した埼玉県八潮市の道路陥没事故を受け全国で進められている下水道管の調査結果が公表されました。県内では約4キロの下水道管で、修繕などの対応が必要なことがわかりました。国土交通省が21日に公表した今年2月末時点の調査結果などによりますと、秋田市では山王地区をはじめとした9つの地区の下水道管あわせて2.4キロ余りで修繕などの対応が必要で