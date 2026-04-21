新たなスタジアム整備について県と秋田市、ブラウブリッツ秋田の3者協議が23日に開かれることになりました。21日の県議会で鈴木知事がブラウブリッツからの呼びかけがあれば早急に3者協議に応じたいという意向にクラブ側が反応した形で、スタジアム整備の議論がようやく再開されます。21日の県議会の県政協議会で、鈴木知事は3者協議の開催へ向け調整していることを明らかにした上で次のように述べました。鈴木知事「クラブから呼