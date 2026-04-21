県内は朝まで雨の降ったところがありましたが、日中は天気が回復し日差しが戻りました。ただ、晴れているのに景色がかすんで見えたという方もいたかもしれません。衛星画像で黄砂が確認されていて、見通しが悪くなったり車が汚れたりと影響が出ています。こちらは秋田放送が秋田市の大森山に設置している情報カメラの正午ごろの映像です。普段は奥に見通せる山々がかすんで見えなくなっています。東アジアの砂漠などから巻き上げら