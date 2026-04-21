20日夕方に発生した三陸沖を震源とする地震の影響で、横手市と能代市では水道水に濁りが発生したとして水の入れ替え作業が行われました。気象庁は新たな大規模地震が起きる可能性が普段より高まっているとして注意を呼びかけています。20日夕方の地震で震度4を観測した横手市。市は「地震の影響で雄物川町大沢地区の水道水に濁りが発生している」として水の入れ替え作業を行いました。住民「灰色に近いどんよりとした色で飲めない