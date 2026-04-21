ファンタジー系の物語やRPGに登場する勇者といえば、魔物たちを切り裂く“最強の剣”を入手して魔王を倒すのが定番のストーリーです。時には、剣に精霊が宿っていたり、擬人化したりするパターンもありますが、もしその精霊が“ツンデレ”だった場合、どのような展開になるのでしょうか。【漫画】『聖剣ちゃんはこじらせている』（全編を読む）漫画家のつみきどうさんによる読切作品『聖剣ちゃんはこじらせている』は、冒険者が伝