1000万円超えスポーツカー！日産のメキシコ法人は2026年3月4日、現地で生産するコンパクト4ドアセダン「ヴァーサ」の改良モデルを発売しました。ヴァーサは、かつて日本でも販売されていた「ティーダラティオ」の流れをくむコンパクトセダンです。メキシコ市場では2011年の発売以来、コンパクトセダンセグメントを牽引する存在として高い評価を得ています。【画像】超カッコイイ！ これが日産“新型”「エクストレイル“セダン