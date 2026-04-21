俳優の仲里依紗が自身のInstagramを更新し、夫で俳優の中尾明慶との結婚13周年を迎えた際の写真を複数枚公開した。 参考：松坂桃李＆仲里依紗、『SUKIYAKI』で2度目の夫婦役に仲野太賀の妻役には土屋太鳳 投稿されたのは、富士山を望む宿でのアニバーサリー旅行のオフショット。黄色のパイソン柄トップスにアクセサリーを重ねた仲が、両手で抱えきれないほどの赤い薔薇の花束を前に目を閉じて頬を寄せる