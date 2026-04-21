メガハウスより、『Lucrea 学園アイドルマスター 藤田ことね 世界一可愛い私 Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア（再販）』が、あみあみ含む一部流通限定で案内中であることが発表された。 【画像あり】パステルカラーを基調とし、透き通るような明るい雰囲気を感じさせる衣装を身にまとった藤田ことね 本商品は『学園アイドルマスター』に登場する藤田ことねを、Lucreaシリーズにて1/7スケ&#