東京ディズニーシーのアトラクション「アクアトピア」が、9月14日（月）をもってクローズすることが、夏のスペシャルイベント「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」とともに発表された。【写真】ゲストびっくり！ミセスが東京ディズニーランドにサプライズで登場した時の様子■「泣いた」SNSで悲しみ広がる今回クローズが発表された「アクアトピア」は、科学者たちが新しい航海システムを研究し、披露するための施