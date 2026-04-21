廿日市市の木を切る作業場で、89歳の男性が重機にはさまれ死亡しました。 ２１日午後３時ごろ、廿日市市吉和で「男性が重機の下敷きになっている。呼びかけに反応がない」と消防に通報がありました。 警察などによりますと男性は重機に挟まれ、心肺停止の状態で病院に搬送され死亡が確認されました。 通報した人によりますと、重機は4ｔほどあるということです。 現場は木を伐採する林業関連の作業場とみられていて、警察