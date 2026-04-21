元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が21日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、長男の嫁・凛と生共演した。5月5日に横浜BUNTAIで開かれるマーベラスプロレスの10周年記念興行の告知に、桃野美桜、彩芽蒼空、凛がコスチューム姿で登場。MC垣花正から「凛さんは…」と振られると、北斗は「うちの嫁です」と笑顔で紹介した。凛は22年、佐々木健介、北斗夫妻の長男・佐々木健之介氏と結婚。23年