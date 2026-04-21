◇MLB ドジャース 12-3 ロッキーズ(日本時間21日、クアーズ・フィールド)ロッキーズとの4連戦4戦目に勝利したドジャース。先発ジャスティン・ロブレスキ投手が7回1失点と好投すれば、打線は15安打12得点と投打にかみあい快勝となりました。次戦は日本時間22日に敵地でジャイアンツと対戦します。そのジャイアンツとの3連戦初戦の先発投手は、今季5度目の先発登板となる山本由伸投手が予定されています。山本投手は昨季に続いて今季