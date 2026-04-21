女優の釈由美子（47）が21日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。釈は「最近、息子がちいかわにハマり私も一緒にみていたらちいかわの可愛さにじわじわ沼ってしまいました」とつづり、ちいかわパーク訪問を報告。長男とキャラクターカチューシャを頭につけ、施設を楽しむショットを複数枚投稿。ハッシュタグでは「#もうすぐ48ですがなにか？」と自虐した。釈は2015年10月に実業家の男性と結