イラン外務省は２１日、米軍がイラン船籍の貨物船を拿捕（だほ）したことに強く抗議する声明を発表し、乗組員らの解放を要求した。戦闘終結に向けた米イランの再協議を巡って駆け引きが続く中、新たな課題が加わった形だ。イラン外務省の声明は、拿捕が米国とイランの停戦合意違反にあたる「海賊行為」「テロ行為」だと非難し、貨物船と乗組員、一緒に乗船していたとみられる家族らの即時解放を要求した。乗船者の人数は明らか