西武の「ロン毛部」がまさかの廃部の危機？西武・高橋光成が22日のソフトバンク戦に先発する。登板前日の囲み取材では、ハイライトに染めてメッシュが入った長髪が「非常に似合ってる」との声が報道陣から聞かれた。さらに、今年はその髪色でいくのか聞かれた右腕は「分かんないです。丸刈りにするかもしれないですし」と衝撃発言。自身は「ロン毛部」の部長でもあるが、副部長だった今井はメジャー移籍。そして部長が断髪で