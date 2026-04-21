「ＤｅＮＡ−阪神」（２１日、横浜スタジアム）アーティストの龍玄とし（Ｔｏｓｈｌ）がスペシャルゲストとして登場し、セレモニアルピッチを務めた。背番号「１０４」のユニホームに身を包み、リリーフカーに乗ってさっそうと登場すると「めゃくちゃ野球が大好きで、野球少年の夢！夢舞台に立つことができました！」とあいさつ。大きく振りかぶって投球すると、惜しくもホームベース付近でワンバウンドしたが、低めに制球さ