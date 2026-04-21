高市早苗首相は２１日で、昨年の臨時国会（１０月２１日）で第１０４代内閣総理大臣に指名されて以来の首相在任期間が半年を迎えた。就任後の高市首相は日本維新の会との連立政権、２月の衆議院選挙では自民党を大勝に導いて政権基盤を確保している。この日、自民党の萩生田光一幹事長代行は党本部で行われた役員連絡会後に開いた会見で、高市首相が政権発足から半年を迎えたことに「イラン情勢など内外の不確実性が増すなか