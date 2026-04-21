歴史的大敗を重ねるメッツの陰に隠れがちだが、ナ・リーグ東地区でもう１つ深刻な火種が燃えている。フィリーズが２０日（日本時間２１日）、敵地リグリー・フィールドでカブスに１―５で敗れ、泥沼の６連敗。戦績は８勝１４敗となり、同地区最下位メッツともわずか１ゲーム差まで沈んだ。首位ブレーブスに大きく離される中、開幕前に優勝候補の一角と見られた面影は薄い。優勝候補の看板は、早くも色あせ始めている。クラブ