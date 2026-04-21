4月20日、経済産業省、厚生労働省、文部科学省、日本経済新聞社、マイナビが講演する「学生が選ぶキャリアデザインプログラムアワード」は、第9回の受賞法人を決定した。同アワードは、学生の社会的・職業的自立に貢献したインターンシップやキャリア形成支援に係る取り組みを表彰するもの。アワードを通じて学生の職業観涵養を促進する取り組みを周知することで、プログラムの質的向上および実施企業数の増加を実現し、学生と企業