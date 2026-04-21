トロンボーン・ショーティ（Trombone Shorty）こと1986年生まれのトロイ・アンドリュースは、ジョン・バティステと並び、現代ニューオーリンズの革新を担う中心人物だ。伝統的なブラスバンドやファンクを軸に据えつつ、ヒップホップやロックなどを融合させた音楽性で、数万人規模の巨大フェスすら熱狂させてきた。ジャズミュージシャンが鳴らす音楽で、これほどパワフルでダンサブルなものを僕は他に知らない。しかも、本来は主役