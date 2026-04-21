【モデルプレス＝2026/04/21】現在テレビ朝日系ドラマ「リボーン 〜最後のヒーロー〜」（毎週火曜よる9時〜）で主演を務める高橋一生という俳優の進化は、日本という枠を飛び越え、さらなる高みへと到達している。2025年には、台湾最大級のドラマシリーズ「零日攻撃」へ出演し、アジア圏にその圧倒的な存在感を知らしめた。その声、その視線、その指先にまで宿る知的な色気。本記事では、高橋の名作を3つ紹介する。【写真】高橋一