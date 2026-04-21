【モデルプレス＝2026/04/21】5月1日20時より、Prime Videoにてプライム会員向けに独占配信される人気恋愛リアリティ番組の最新作『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4。本予告映像とメインビジュアルが解禁された。【写真】4代目バチェロレッテ、本気の恋に揺れ動く姿『バチェロレッテ・ジャパン』とは、人気恋愛リアリティ番組『バチェラー・ジャパン』の「男女逆転版」。1人の才色兼備な独身女性（バチェロレッテ）が、多数の