【モデルプレス＝2026/04/21】人気恋愛リアリティ番組の最新作『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4が、5月1日（金）20時よりPrime Videoにてプライム会員向けに独占配信される。モデルプレスでは、4代目バチェロレッテとしてシリーズ史上最年少・26歳で抜擢されたモデル・インフルエンサーの平松里菜（ひらまつ・りな）にインタビューを実施。7歳から海外で過ごした生い立ちや、これまで正式に交際した経験がなかったという恋愛