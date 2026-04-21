【特別寄稿 ペリー荻野】三谷幸喜に愛された西村雅彦の男の愚かさに胸アツSNSや配信メディアに押され、すっかり往年の勢いをなくしている令和のテレビ。しかしそれはかつて「娯楽の王様」だった。“元祖テレビっ子世代”がその魅力を語り尽くす書籍がリリースされる。4月22日に新潮社から刊行される「もうひとつ、いいですか？」は、日本を代表する脚本家・演出家の三谷幸喜さんとテレビを30年以上取材している私が、こどもの