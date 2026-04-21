4月2日に配信された元Sexy Zoneの中島健人（32）と岡村靖幸（60）とのコラボ楽曲「瞬発的に恋しよう」が注目を集めている。【こちらも読む】中島健人は背水の陣…セクゾ脱退が裏目、菊池風磨に大差つけられ遠のく巻き返し振り返れば2024年のキタニタツヤ（30）とのユニットGEMN、25年のVTuber・Mori Calliopeとのゴールデンコンビ結成、 今年2月には渡辺直美（38）とのコラボ楽曲など、各分野の大物とのタッグが続いている。