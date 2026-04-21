秋田朝日放送 20日夕方、三陸沖を震源とする地震で秋田県内でも震度４を観測し、交通機関などにも影響が出ました。 20日午後４時５３分ごろ三陸沖を震源とする地震が発生し、青森県で最大震度５強を観測したほか、秋田県内では広い範囲で震度４を観測しました。震源の深さはおよそ２０キロ、地震の規模はマグニチュード７.７と推定されています。ＪＲ東日本秋田支社によりますと、秋田新幹線、在来線ともに区間運休