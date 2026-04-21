4月から始まった自転車の「青切符」制度を悪用した詐欺で、名古屋市内で70代の男性が現金5万円をだまし取られました。 【写真を見る】｢この場で違反金を｣｢警察官2名だから2万5000円ずつ｣ “青切符”悪用の詐欺 自転車の男性が5万円だまし取られる 反則金の支払いは金融機関の窓口のみ!名古屋 （田中希宜記者）「名古屋市名東区の路上です。被害にあった男性は、この路上で男2人に呼び止められました」 呼び止めたのは、警察官を