大相撲の春巡業は２１日、東京・足立区の東京武道館で行われた。元大関の幕内・朝乃山（高砂）は申し合い稽古で小結・熱海富士らと８勝４敗。「若い人たちとやっていけば、また（自分も）変わってくると思う。昔みたいに稽古の貯金がないので、巡業でいろいろ人とやっていきたい」と意欲的に語った。今巡業は四股やすり足など基礎運動を徹底して体を作り、２０日に相撲を取る稽古を再開した。２日連続で計１２番を取り「明日以
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