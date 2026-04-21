元フジテレビでフリーの大島由香里アナウンサーが２１日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にＭＣとして生出演。香水をつけた経験がないことを明かした。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、香水市場が拡大し、自販機やサブスク、ＡＩ利用など対面販売が主流だった販売方法も多様化しているという記事が紹介された。曜日コメンテーターの北斗晶が「私、香水つけないのよ〜。